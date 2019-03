Faschingsnarren waren wieder in Frankenau unterwegs .

Der SC Frankenau lud am Samstag zum traditionellen Sautanz sowie Faschingsumzug durchs Dorf ein. Im Anschluss an den Umzug folgte eine Tanzunterhaltung mit „Hannes Top Music“ in der Miloradic-Halle. Bei der Tombola gab es zahlreiche tolle Preise zu gewinnen.