Das traditionelle Gulaschessen der Stadtfeuerwehr Oberpullendorf ging am Wochenende im Feuerwehrhaus über die Bühne.

Kommandant Roman Ribarics und seine Kameraden konnten sich über ein volles Haus freuen, die Gäste über Köstlichkeiten aus dem Gulaschtopf, Schnitzel und Schweinsbraten sowie musikalische Unterhaltung. Für die Kinder gab es an allen drei Tagen eine Hupfburg.

Das Gulaschessen war gleichsam die Feuertaufe für die neue Gastro-Küche, die sich die Wehr eingerichtet hat, wobei Arbeiten wie die Elektrik in Eigenregie erledigt wurden. Im Zuge dessen wurde die Essensausgabe vergrößert und überdacht. „So sind wir in der Lage mehr Speisen gleichzeitig auszugeben“, so Kommandant Roman Ribarics.

Außerdem kann der Küchenbereich, wenn kein Fest stattfindet, zur Fahrzeughalle hin komplett abgeschlossen werden. Am Dach der neuen Küche werden die Kutsche aus dem 19. Jahrhundert und zwei alte Tragkraftspritzen prominent präsentiert. Die Einnahmen des heurigen Gulaschessens sollen in den Ankauf eines neuen Rüstlöschfahrzeugs fließen.