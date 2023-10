Kultur, Tanz und ganz viel Freude in Oberpullendorf

Beginn war am Morgen mit einer heiligen Messe in der Franziskuskirche. Am frühen Nachmittag fand dann eine Ungarische Andacht, ebenfalls in der Franziskuskirche statt. Anschließend wurde vor der Kirche der sogenannte Háromtánc getanzt, ein Dreiertanz bestehend aus Csárdás, Polka und Walzer. Im Anschluss marschierten die Besucher in Begleitung der Stadtkapelle zum Vereinshaus. Dort startete dann der „Mulatság“. Zuerst konnte man der Gesangseinlage des traditionellen Chores lauschen, danach zeigte der neue Chor, mit moderneren Liedern sein Können. Begrüßen durfte man auch den Männerchor der Feuerwehr Köszegszerdahely. Zum Schluss begeisterte die Tanzgruppe „Csárdas Lányok“ jeden mit ihrer Darbietung und ermutigte zum vergnügtem Mittanzen. Natürlich durften die Kulinarischen Schmankerl auch nicht fehlen. Um den kulturellen Mix der Gäste widerzuspiegeln, gab es eine vielfältige Auswahl von typischen österreichischen und ungarischen Mehlspeisen. Selbstverständlich durfte eine Köstlichkeit wie die Gulaschsuppe auch nicht fehlen. Dass dieser Tag so schön gefeiert werden konnte, dafür bedankt sich der Verein bei allen Helfern so wie bei der Pfarre Oberpullendorf und den Vertretern der Stadtgemeinde.