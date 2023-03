ÖVP-Frauen aus dem Mittelburgenland: Frauen stärken und Mut machen

Das Treffen fand in der Bäckerei Macher Brot in Steinberg Dörfl statt. Auch Vizebürgermeister Stefan Guczogi nahm sich dafür Zeit. Nach dem Frühstück führte Gerhard Schlögl die Damenrunde durch die Produktionsstätte und erklärte den Ablauf in einer Bäckerei.

Petra Herz, die Bezirksleiterin der ÖVP Frauen Mittelburgenland, nahm die Einladung von Bäckerei Macher Brot zum Anlass aufzuzeigen, dass Frauen durchaus „Macherinnen“ sind und zog augenzwinkernd den Vergleich zu dem servierten Frühstück: „Wir sehen eine große Vielfalt, eine große Auswahl von Süßem oder Pikantem aber auch Prickelndes. Manches davon ist weich, manches härter – jedoch immer bekömmlich. Genauso wie wir Frauen eben sind“. Wenn endlich die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen werden, können Frauen alles erreichen, so Petra Herz: „Lasst Euch nicht entmutigen, denn Frauen gehört die Zukunft. Frauen machen Zukunft!“

