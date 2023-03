Verteilaktion der SPÖ-Frauen aus dem Bezirk Oberpullendorf

Werbung

Die SPÖ-Frauen aus dem Bezirk Oberpullendorf verteilten Informationen anlässlich des Internationalen Frauentages. „'Ganze Männer machen Halbe-Halbe", ist ein Slogan, der in den 1990ern in Österreich auftauchte und auch heute noch für die gerechte Aufteilung der Care-Arbeit steht. Die von der damaligen Frauenministerin Helga Konrad initiierte Kampagne fand Eingang in das Ehe- und Familienrecht. Bei genauerer Betrachtung stellt man schnell fest, dass die Gesellschaft noch nicht recht weit gekommen ist bei der fairen Verteilung. Frauen und Männer sollen sich die bezahlte und unbezahlte Arbeit fair teilen“, so Bezirksfrauenvorsitzende Sandra Gerdenitsch.

Die SPÖ-Frauen fordern außerdem verpflichtende Väterkarenz, mehr Lohntransparenz und Steuergerechtigkeit, die auch Frauen nützt. „Die Bundesregierung erinnern wir mit Nachdruck daran, dass es an der Zeit ist, die längst fällige Unterhaltsgarantie, die vor allem Frauen und ihren Kindern hilft, umzusetzen und Klarheit beim Mutter-Kind-Pass herzustellen. Wir werden nicht ruhig sein – wir sind laut und kämpfen nicht nur am Weltfrauentag, sondern an jedem anderen Tag im Jahr für die Frauen im Land!“, betont Bezirksfrauenvorsitzende Sandra Gerdenitsch. SS

