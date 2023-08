Infoabend in Unterpullendorf

Die Burgenland Energie plant auf einer Fläche von 95 Hektar in Unterpullendorf und 42 Hektar in Kleinmutschen bzw. Nebersdorf die Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanlagen (die BVZ berichtete). Vor Kurzem fand nun ein Infoabend dazu in Unterpullendorf statt. Dabei stellte Thomas Pracher von der Burgenland Energie die Details des Projekts vor. Er erklärte, dass es sich bei beiden Anlagen um sogenannte Agri-Anlagen mit Tracker-Systemen handelt, bei denen zwischen den Reihen Landwirtschaft betrieben werden kann und soll beziehungsweise Schafe gehalten werden. Jährlich sollen 84.000 Euro an Abgaben an die Gemeinde gezahlt werden. Außerdem kann auch eine Bürgerenergiegemeinschaft gegründet werden. Die Einspeisung soll mittels Erdkabel im Umspannwerk Oberpullendorf erfolgen.

Bedenken wurden unter anderem seitens der Jäger geäußert. „Die Anlagen werden nicht umzäunt. Für sensibles Wild wird es auch 20 bis 50 Meter breite Korridore geben. Bodenbrüter und Niederwild profitieren in gewissen Maßen sogar von den Anlagen als Rückzugsort“, so Pracher.

Am 15.9. (18 bis 20 Uhr) und 17.9. (9 bis 12 Uhr) wird es in Unterpullendorf und am 17.9. (9 bis 12 Uhr) in Kleinmutschen eine Bürgerbefragung geben. „Diese wird für die Gemeinde bindend sein“, so Ortschef Paul Fercsak. Sollte sich nur einer der beiden Ortsteile für das Projekt entschließen, so möchte man nur jene Anlage anstreben.