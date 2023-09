Zehn neue Lehrer und Lehrerinnen am Gymnasium Oberpullendorf

Auch wenn die Personalsituation bundesweit an vielen Schulen angespannt ist, konnte man am Gymnasium den eigenen Bedarf gut abdecken. „Ich sehe die Neulehrer als großen Mehrwert für die Schule, die immer auch einen frischen Wind und neue Inputs mit einbringen“ hieß Direktor Markus Neuhold die neuen Lehrkräfte willkommen.

Die Stimmung am eigenen Standort schätzt der Schulleiter grundsätzlich als sehr positiv ein. Allerdings stehen im Laufe der nächsten Schuljahre naturgemäß auch Pensionierungen und Karenzierungen an, die wiederum eine personelle Herausforderung darstellen können. Bestimmte Lehramtsfächer – beispielsweise in den naturwissenschaftlichen und kreativen Fächern - sind dabei schwieriger nachzubesetzen als andere. „Ich hoffe sehr, dass es gelingt, den zukünftigen Bedarf bestmöglich zu kompensieren“, so Neuhold. Schließlich brauche es für eine qualitätsvolle Schule ausreichend Personal, damit sich die Lehrer um das Wichtigste kümmern können, nämlich ihre Schüler.