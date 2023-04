Biene Maja und Winnetou trafen in Pilgersdorf klangvoll aufeinander

Biene Maja, Winnetou & Old Shatterhand, die Simpsons, Tom & Jerry, Wickie und die starken Männer, aber auch die starken Ladys aus „Sex an the City“ waren am Samstag klanglich im Pilgersdorfer Gemeindezentrum zu Gast. Unter der Leitung von Kapellmeister Andreas Heschl spielten die Musiker zahlreiche bekannte Melodien aus Film und Fernsehen. Der Flohhaufn, die Nachwuchsmusiker des Musikvereins, rundete das Ganze mit Musik aus „Piraten der Karibik“ und „Can you feel the love tonight“ aus dem Disney-Klassiker „König der Löwen“ noch ab. Das viel beklatschte Programm bot auch einen würdigen Rahmen für die Ehrung zahlreicher langgedienter Musiker in den Reihen des Musikvereins. Seitens des Österreichischen Blasmusikverbandes wurde Marlene Flasch die Verdienstmedaille in Silber verliehen, Christoph Hauser, Johannes Bürger und Dominik Flamm die Verdienstmedaille in Bronze. Mit dem Ehrenzeichen in Gold des Burgenländischen Blasmusikverbandes wurde Reinhard Lackner ausgezeichnet, mit jenem in Silber Sonja Schlögl, Katrin Stifter, Waltraud Hackl-Art und Bernd Hetlinger und jenem in Bronze Michael Bauer.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.