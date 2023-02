Neue Obfrau für Jugendmusikkapelle Piringsdorf

50 Jahre Bestehen feiert die Jugendmusikkapelle Piringsdorf heuer. Bereits seit knapp 30 Jahren ist Astrid Fraller im Verein aktiv. 1994 kam sie im Alter von zehn Jahren als Musikerin zur Kapelle. Künftig wird die Flügelhornistin als Obfrau den Ton angeben. „Da ich schon seit meiner Kindheit im Musikverein mitwirke, sowohl als aktive Musikerin als auch im Vorstand, liegen mir der Musikverein und seine weiterhin erfolgreiche Führung sehr am Herzen“, so Fraller. Seit 1997 ist sie durchgehend im Vorstand aktiv gewesen – zunächst als Archivarin, ab 2007 als Obmannstellvertreterin. Diese Funktion übte sie mit einer kurzen Periode Unterbrechung, in der sie Kapellmeister-Stellvertreterin gewesen ist, bis zur Generalversammlung vor wenigen Tagen aus, bei der sie zur neuen Obfrau gewählt wurde. Sie löste damit Michael Leidl an der Spitze ab, der die Funktion acht Jahre innehatte und der Jugendmusikapelle als Musiker und Organisationsreferent erhalten bleiben wird. Neu im Vorstand sind als Medienreferenten Jannis Zöchbauer und Theresa Paur, als Archivarin Maria Paur und als Jugendreferentin-Stellvertreterin Matteo Stampf.

Der neuen Obfrau Astrid Fraller ist es ein besonderes Anliegen, dass die gute Gemeinschaft in der Jugendmusikkapelle erhalten bleibt, viele neue junge Musiker motiviert werden können, aber auch dass die bestehenden Mitglieder weiterhin mit Freude im Verein mitmachen. Mit dem neuen Musikheim im Gemeindezentrum sieht sie der Zukunft positiv entgegen. Zu Pfingsten findet das dreitägige Jubiläumsfest statt mit Blasmusiktreffen und einem Festakt sowie Unterhaltung mit den Weinviertler Mährischen Musikanten, Mistrinanka und den Odradn.

