Roter Teppich im Schloss Nikitsch

Werbung

Am Sonntagnachmittag drehte sich im Schloss Nikitsch alles rund um die Frau. Auf dem Programm in der Orangerie des Schlosses standen ein Impulsvortrag zum Thema Frauen und Führung von Nadina Gradaščević, ein Auftritt der Graničari sowie eine Modenschau von ReVena‘S Schrankraum, bei der Second Hand-Ballmode gezeigt wurde.

Die Outfits konnten im Anschluss für einen guten Zweck ersteigert werden. Teil des Events waren außerdem auch eine Ausstellung von Schmuck der Künstlerin Nananda sowie Bilder von Daniela Farkas und Romana Schweiger-Domnanovich.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.