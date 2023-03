Neues Einsatzauto für Frankenauer Florianis

In der Vorwoche traf das neue TLF 2000 (Tanklöschfahrzeug) der Feuerwehr in Frankenau ein. Nach den Kriterien Langlebigkeit, Einsatztauglichkeit, Handhabung und sicherheitstechnische Aspekte haben sich die Florianis für einen Mercedes entschieden, in dem neun Personen Platz finden. Den Aufbau des Fahrzeuges hat die Firma Rosenbauer übernommen. „Ausrüstung, die noch in Ordnung war, haben wir vom alten TLF übernommen“, so Kommandant-Stellvertreter Christian Deutsch.

Die Gesamtkosten des neuen Fahrzeuges betrugen 345.000 Euro. Je 80.000 Euro wurden vom Land und von der Gemeinde getragen.

„Wir sind nun sehr froh nach einer langen Planungsphase endlich das neue Fahrzeug in Empfang nehmen zu dürfen und freuen uns schon auf eine intensive Einschulungszeit. Das neue TLF 2000 wird uns in den kommenden Jahrzehnten einen guten Dienst erweisen“, so Kommandant Michael Fercsak. Die feierliche Fahrzeugsegnung findet am 16. September beim Feuerwehrhaus statt.

Das alte Tanklöschfahrzeug aus dem Jahr 1988 soll verkauft werden.

