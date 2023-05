Dritter Flohmarkt der Naturfreunde Lackenbach

Zum dritten Mal veranstalteten die Naturfreunde rund um Obfrau Michi Kremsner einen Flohmarkt. „Der Nachhaltigkeitsgedanke, nicht alles zu entsorgen, steht dabei im Vordergrund“, so Kremsner. So wurden Geschirr, Spiele, Bücher und vieles mehr zum Verkauf angeboten. Der ortsansässige Künstler Udo Putz war mit einem Stand vetreten, an dem er seine farbefrohen Keramikobjekte von lustigen Vögeln bis hin zu pfiffigen Elfen zum Kauf anbot. Zur Stärkung gab es Frankfurter, Debreziner, Kuchen und Getränke. Für 10. September ist ein weiterer Flohmarkt geplant. Bereits am 18. Juni gibt es einen Radwandertag mit den Naturfreunden, am 29. Juli ist ein Tag der Natur geplant.

Foto: Michaela Grabner

Foto: Michaela Grabner

