ÖVP-Sommerempfang in Oberpullendorf: Entlastungen im Mittelpunkt

Auch eine Reihe von Ehrungen standen am Programm. Das bronzene Ehrenzeichen der Volkspartei Burgenland erhielten Stefan Bantsich, Karl Krug, Stefan Nemeth und Anton Wilfinger, das silberne Rudolf Geißler, Gabriele Hafner, Ernst Horvath, Manfred Jestl, Maria Lackner und Johann Plemenschits. ÖVP-Klubobmann August Wöginger, Landesparteiobmann Christian Sagartz, Bezirksparteiobmann Niki Berlakovich, Landtagsabgeordneter Patrik Fazekas, Oberpullendorfs Bürgermeister Johann Heisz und Seniorenbund-Landesobmann Rudolf Strommer gratulierten. Foto: Michaela Grabner

„Ich bin schon lange in der Politik aber noch nie habe ich erlebt. dass soviel Geld für die Leute ausgegeben wurde. Die ÖVP sagt, wir helfen den Menschen und das passiert auch“, erklärte ÖVP-Bezirksparteiobmann Niki Berlakovich beim Sommerempfang der ÖVP Mittelburgenland. Zu diesem konnte er als besondere Gäste auch Klubobmann August Wöginger und Landesparteiobmann Christian Sagartz begrüßen. Der Empfang stand ganz unter dem Motto „Entlastung für die Menschen“ und so listete auch Wöginger in seinen Ausführungen nachhaltige Unterstützungsmaßnahmen für die Menschen auf wie etwa die Valorisierung (=jährliche Erhöhung der Familienbeihilfe), die Senkung der Seuersätze von 25, 35 und 42 Prozent auf 20, 30, und 40 Prozent sowie die Abschaffung der kalten Progression. „Ich erkläre das am Stammtisch immer so: früher hat dir der Staat von der Gehaltserhöhung einen Batzen weggenommen, das machen wir jetzt nicht mehr“, so Wöginger. Landesparteiobmann Christian Sagartz beschwor in seinem Statement, dass es wichtig sei, miteinander für das Land und einen Richtungswechsel zu arbeiten.