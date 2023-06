Cafe Pur schloss Pforten

Mit 29. Mai hat Maria Horvath das Cafe Pur in Landsee geschlossen. „Nicht nur die enorme Teuerung in allen Bereichen, sondern auch das Ausscheiden unserer Studenten, die demnächst ihren Berufsweg antreten, sind ausschlaggebend für unsere Entscheidung. Leider konnten wir das notwendige Personal für den Weiterbetrieb nicht auftreiben und wir wollen unsere verbliebenen Mitarbeiter dem ohnehin enormen Arbeitsdruck nicht noch weiter aussetzen“, so Maria Horvath. Es sei der Punkt erreicht, wo der Kleinbetrieb an die Grenzen der Machbarkeit stoße. „Auch wenn unser Cafe sehr gut besucht ist, kann und will ich die ständig steigenden Preise nicht mehr mittragen. Die obere Preisgrenze in unserer Karte ist für mich längst erreicht, ein Ende der Wirtschaftskrise aber noch lange nicht in Sicht und ein Drücken des Preises durch Senkung der Produkt- und Servicequalität kommt für mich keinesfalls in Frage“, meint sie. Alle offenen Mehlspeisenbestellungen bleiben jedoch aufrecht und können geliefert werden, auch neue Bestellungen können aufgegeben werden, da dieses Service aufrecht bleibt.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.