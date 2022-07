Gastronomie Pizzeria in Unterfrauenhaid soll neu eröffnen

Betreiber. Shani Rumpler mit der Kellnerin Camilla Broda und Hajni Dallos vom Gasthaus Rust. Foto: BVZ

D as Gasthaus Rust in Unterfrauenhaid wird zur Pizzeria. Die Eröffnung ist am 1. Juli geplant.