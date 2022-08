Neue Band hat sich ganz der Tamburizza verschrieben

Werbung Ortsreportage Anzeige Daheim in Kobersdorf

Beim 15-Jahr Jubiläum der Kroatisch Minihofer Band Lole feierten die „Gauženjaki“ ihren allerersten Auftritt vor Publikum. Im Repertoire hatten sie verschiedene kroatische und burgenlandkroatische Schlager und Volkslieder.

Die Tambrizzaband wurde von Sebastian Dorner und Darius Blazovich (Frankenau) sowie Thomas Fellinger (Unterpullendorf) gegründet. „Wir kennen uns schon viele Jahre aus dem Folkloreensemble Hajdenjaki und fanden die Idee schon immer interessant eine eigene Band zu gründen. Doch leider kam uns dann die Pandemie dazwischen“, so Sebastian Dorner.

Erste gemeinsame Proben – mit Mathias Salman (Pama), Alexander Wukovits (Güttenbach) und Arthur Rupp (Kleinwarasdorf) – wurden 2020 also wieder auf Eis gelegt. Solange, bis die Anfrage von „Lole“ das Sextett erreicht hatte und wieder fleißig in Wien sowie in Frankenau begonnen wurde zu proben und man sich auf die Suche nach einen Bandnamen gemacht hatte.

Schlussendlich hat sie die Gruppe für „Gauženjaki“ entschieden, was so viel wie „Lausbuben“ übersetzt bedeutet. Das Ziel der „Gauženjaki“ ist es, burgenlandkroatische Lieder aufleben zu lassen, die man nur in einzelnen Ortschafen kennt. Bekannte kroatische Pop- und Schlagerlieder ergänzen das Programm.

„Mit unserem ersten Auftritt waren wir sehr zufrieden, das Publikum war ausgezeichnet. Wir sind jetzt motiviert weiter zu machen und viele weitere Feste musikalisch zu begleiten“, so Darius Blazovich.

