Staunen und Lachen an jeder Ecke in Oberpullendorfs Zentrum

Riesige Seifenblasen wabbern übern den Hauptplatz, ein Clown balanciert auf einem großen Ball und dahinter am Gehsteig düst eine junge Dame am Einrad vorbei, während sie mit Messern balanciert: Am Freitag kamen Oberpullendorf-Besucher aus dem Staunen und Lachen nicht heraus, denn zum Gauklerfest des Stadtmarketings zeigten zahlreiche Straßenkünstler ihr Können. Von Pantomime bis Dudelsackmusik und Akrobatik bis Clownerie war alles mit dabei. Zahlreiche große und kleine Gäste bevölkerten den Hauptplatz und die Hauptstraße und genossen das Spektakel sowie die Aktionen und Schnäppchen, die die Gewerbetreibenden ihren Kunden zum Gauklerfest anboten.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.