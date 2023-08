1 Jahr ADEG in Ritzing

Seit der Übernahme ist Angela Müllner für die Nahversorgung in Ritzing zuständig. Neben einer herzlichen Atmosphäre im Markt legt sie den Fokus auf regionale Produkte und persönlichen Service.

Bevor Angela Müllner am 28. Juli 2022 den Markt in Ritzing übernommen hat, spazierte sie oft an dem kleinen Nahversorger vorbei. Als sie davon erfuhr, dass der Markt übergeben wird, bewarb sie sich noch am selben Tag — und wurde einstimmig zur Nachfolgerin gewählt. Als einzige Nahversorgerin in der Gemeinde setzt sich die Kauffrau nicht nur für die Bewohner und Bewohnerinnen von Ritzing ein, sondern auch für regionale Produzenten. „Wir möchten ein verlässlicher Partner für ansässige Betriebe sein. Dadurch haben wir mehrere Vorteile: Die Wertschöpfung bleibt in der Region und unsere Produkte sind von hoher Qualität“, so Angela Müllner.

Aktuell bezieht sie knapp 20 Prozent ihrer Waren von lokalen Produzenten, darunter Obst, Gemüse, Honig, Milchprodukte, Weine und vieles mehr. In Zukunft möchte die Kauffrau das regionale Angebot weiter ausbauen. Am 28. Juli beging Müllner das einjährige Bestehen ihres ADEG Marktes mit einer Feier. „Ich bedanke mich bei unseren Kundinnen und Kunden für das Vertrauen, das sie uns entgegenbringen und dass sie mir helfen, meinen Traum vom eigenen Geschäft zu verwirklichen.“