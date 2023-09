Lesung in der ehemaligen Synagoge Kobersdorf

Anlässlich des „Europäischen Tages der jüdischen Kultur“ fand am vergangenen Sonntag in der ehemaligen Synaoge in Kobersdorf eine Lesung aus dem Buch „Die ehemalige jüdische Gemeinde Kobersdorf“ von Erwin Hausensteiner statt. Die Obfrau des Gedenkvereins Lydia Steiner freute sich, dass viele Gäste der Lesung von Miriam Herbe und Wolf Bachofner lauschten. Die Eröffnungsworte sprach Landtagsabgeordnete Elisabeth Trummer. Für die Musik sorgte ein Fagottduett der Musikhochschule Oberschützen.