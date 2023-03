Gedenken an die Opfer der Shoa in Kobersdorf

Werbung

Anlässlich des Einmarsches von Adolf Hitler am 12. März 1938 wurde zur Gedenkfeier geladen. 1938 gab es 66 jüdische Familien mit 219 Personen in Kobersdorf. Wie jedes Jahr stand auch heuer das Schicksal einer Familie bzw. der Bewohner eines Hauses in Kobersdorf im Mittelpunkt. Heuer lasen die beiden Schüler Matthias und Saskia aus dem Buch "Die ehemalige jüdische Gemeinde Kobersdorf". Im Zentrum stand das Haus in der Schlossgasse 12, wo bis 2018 das ADEG-Geschäft in Kobersdorf untergebracht war. Die letzte Bewohnerin war Irma Steiner, die dort zur Miete wohnte. Sie wurde mit 42 Jahren deportiert. Nach der Lesung wurde noch ein Kranz niedergelegt.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.