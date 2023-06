Schlepper raste mit 110 km/h vor Zivilstreife davon

Am 17. April 2023 hatte der 25-jährige Serbe an der serbisch-ungarischen Grenze zwölf Flüchtlinge in seinen Ford Focus einsteigen lassen. Die Syrer hocken dicht gedrängt in dem kaum belüfteten Fahrzeugfonds des PKW.

Nach vier bis fünf Stunden Fahrt näherte man sich der österreichischen Grenze. Bei Harka, nur wenige Kilometer von Deutschkreutz entfernt, führte in der Nacht auf den 18. April eine österreichische Zivilstreife im Rahmen einer Schwerpunktaktion auf ungarischem Gebiet Kontrollen durch.

Den Beamten fiel das Auto auf, weil es wegen der vielen Passagiere übermäßig tief lag. Sie nahmen mit Blaulicht die Verfolgung auf.

Der Schlepper stieg aufs Gas und fuhr in Richtung Staatsgrenze. Einer der Polizisten forderte den Lenker mit der Anhaltekelle auf, doch endlich stehen zu bleiben.

Schlepper drängte Polizeiauto ab

Das Polizeiauto war schon gleichauf mit dem Schlepperfahrzeug, da gab der Serbe wieder Gas, versuchte, das Polizeiauto abzudrängen und raste mit 110 km/h weiter in Richtung Österreich.

Hinter Harka bog der Schlepper auf einen geschotterten Feldweg ab. Bei einer Gebüschzeile war der Weg zu Ende. Der Schlepper bremste scharf ab, sodass es zu einer Kollision mit dem Polizeifahrzeug kam.

Der 25-Jährige versuchte noch zu Fuß zu flüchten. Er stürzte aber und wurde festgenommen.

Fünf weitere Schlepperei-Versuche zugegeben

Bei der Polizei zeigte er sich geständig und gab sogar zu, dass er im März bereits fünfmal zur serbisch-ungarischen Grenze gefahren war, um Flüchtlinge aufzunehmen, die jedoch jedes Mal nicht gekommen seien.

Am Montag, 5. Juni, blieb der Mann auch vor einem Schöffensenat am Landesgericht Eisenstadt bei seiner geständigen Verantwortung. Vor der Polizei geflüchtet sei er, so der Serbe, weil ihm das sein „Chef“ befohlen habe.

„Chef sagte: Fahr weiter!“

„Als ich sah, dass sie mich aufhalten wollen, rief ich ihn an. Er sagte, ich soll weiterfahren“, so der Angeklagte.

Der Schlepper wurde wegen Schlepperei und versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt zu zwei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. „Besonders schwer wiegt, dass Sie die Polizei gefährdeten, die versucht hat, Sie anzuhalten!“, begründete Richterin Karin Lückl das Urteil. Dieses ist rechtskräftig.

