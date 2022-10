„Du fettes Schwein!“: Mittelburgenländerin vor Gericht

Werbung

„Ich stehe zu hundert Prozent hinter meinem Kind!“, erklärte die 36-jährige Angeklagte, warum sie am 25. Juni dieses Jahres verbal so ausfällig geworden war. Sie hatte an diesem Tag einen 38-jährigen Mann mit folgenden Worten bedroht: „Du fettes Schwein, ich bringe dich um, ich jage dir eine Kugel zwischen die Augen!“

„So etwas sagt man nicht!“, ermahnte Richterin Birgit Falb die Angeklagte. „Ich weiß, dass man so etwas nicht sagt“, gab sich die 36-Jährige einsichtig. Sie habe damals ihre 17-jährige Tochter beschützen wollen.

Der 38-Jährige sei auf ihr Kind losgegangen, da sei ihr die Äußerung „herausgerutscht“. Auch habe ihr wohl ein „leichter Damenspitz“ die Zunge gelöst. „Was wollten Sie bezwecken?“, fragte die Staatsanwältin. „Ein bissl erschrecken“, so die Angeklagte. Getan habe sie aber noch keinem Menschen etwas.

Der Adressat der Äußerungen sei der Bruder des Ex-Freundes ihrer Tochter, so die Angeklagte. Sie gehe dem Mann seit dem Vorfall aus dem Weg.

Der 38-Jährige wurde in den Gerichtssaal gerufen und die Angeklagte entschuldigte sich bei ihm. „Es wird nicht mehr vorkommen“, versprach sie. „Sie reißen sich jetzt beide zusammen!“, ermahnte die Richterin die beiden. „Wenn Sie sich sehen, dann grüßen Sie sich. Schaffen Sie das?“

Diversion mit 1000 Euro Geldbuße

Beide versprachen, sich friedlich zu verhalten. Die Angeklagte erhielt die Chance einer Diversion: Wenn sie eine Geldbuße von 1000 Euro und 100 Euro Gerichtskosten bezahlt, wird das Verfahren eingestellt.

