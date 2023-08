Neue Leiterin für Deutschkreutzer Bücherei

Im Juli hat Anna-Lena Hofstätter die Leitung der Gemeindebücherei von Sandra Schlaffer übernommen. „In meiner Hauptschulzeit gab es kaum einen offenen Tag, an dem ich nicht in der Bücherei war und Angela Gradwohl bei ihren Tätigkeiten über die Schulter geschaut habe. Ich selber habe schon immer viel und gern gelesen, auch früher vor Ort in der Bücherei. Das Schmökern in Büchern und die Ruhe dort, war absolut meins“, berichtet Hofstätter, die beim Durchblättern des Trommlers gesehen hat, dass eine neue Leitung gesucht wird. „Mir war sofort klar, dass ich das machen möchte. Ich war zwar zuvor nicht im Bücherei-Team, wurde aber herzlichst aufgenommen“, erzählt Hofstätter, die einige kleine Veränderungen bzw. Erweiterungen bezüglich der Abteilungen vornehmen möchte.

In der Bücherei befinden sich derzeit rund 5.500 Medien (Bücher, Zeitschriften und Tonies). Für Neuerscheinungen und Bestseller gibt es eine eigene Ecke, die laufend angepasst wird. „Für Kinder und Teenies haben wir einen eigenen Raum, in dem für jedes Alter genug Lesestoff vorhanden ist. Im Moment liegt mein Hauptaugenmerk darauf, meine neue Rolle als Leitung zu festigen. In Zukunft sind aber Lesungen und Veranstaltungen geplant“, verrät Hofstätter.

Am 18. August kehrt die Bücherei aus ihrer Sommerpause zurück.

Wordrap

Beruf: Vollzeitmama in Karenz

Alter: 29 Jahre

Meine liebsten Hobbys: mit meinen Kindern Abenteuer erleben, lesen, backen und schwimmen

Mein Lieblingsbuchgenre: Liebesromane

Mein Lieblingsbuch: „Ich schreib dir jeden Tag“ von Suzanne Hayes & Loretta Nyhan

Meine liebste Romanfigur: Elizabeth „Lizzi“ Bennet in „Stolz und Vorurteil“

Buch oder Verfilmung: Beides!