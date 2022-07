Zeitreise durch 800 Jahre Weppersdorf

Werbung

„800 Jahre Weppersdorf – ein idealer Zeitpunkt, um die Ursprünge zu erforschen, die Vergangenheit aufzuarbeiten und diese den nachfolgenden Generationen zur Verfügung zu stellen“, meinte Bürgermeister Manfred Degendorfer am Freitag. Die Gemeindechronik, die aus 361 Seiten besteht und 455 Abbildungen und 36 Kartenbilder beinhaltet, wurde vergangenen Freitag von Moderator Walter Reiss im Dorfgasthaus Berlakovich präsentiert.

Altvizebürgermeister Karl Degendorfer ergriff die Initiative, um die Chronik zu erstellen und konnte hierfür Angelika Hallwachs, Karl Degendorfer, David, Johann und Ex-Bürgermeister Paul Piniel aus Weppersdorf gewinnen. Zudem leistete Walter Degendorfer aus Tschurndorf im Zuge seiner Recherchen für die Chronik Tschurndorf sehr wertvolle Beiträge. Das Komitee hat sich aber schließlich erst durch Josef Tiefenbach als wissenschaftlicher Leiter komplettiert, der vor langer Zeit nach Kobersdorf gezogen ist, aber Weppersdorf noch immer sehr verbunden ist, und sich sofort bereit erklärt hat mitzuwirken, so Degendorfer.

„Es konnten zahlreiche Quellen erschlossen werden und ich bedanke mich bei allen, die die Erstellung dieses Werkes unterstützt haben. Ich wünsche allen Lesern viel Freude bei der Auseinandersetzung mit der 800-jährigen Geschichte unserer Gemeinde“, so Josef Tiefenbach. Die Arbeiten zur Chronik begannen vor zirka zwei Jahren. Eine akribische Recherche in Bibliotheken und Archiven, die Sichtung von zahlreichen Fotos und die Durchführung von Interviews sowie Korrekturlesungen machten die Chronik möglich. Die ersten beiden Kapitel beschreiben die naturräumlichen Gegebenheiten und die geografische Lage von Weppersdorf. Das dritte Kapitel zeigt die ältesten menschlichen Zeugnisse aus dem Weppersdorfer Gemeindegebiet.

800 Jahre Weppersdorf bedeutet nicht, dass es nicht vorher auch schon Spuren von Menschen in Weppersdorf gegeben hat. Es gibt von der vorchristlichen Zeit, im ersten Jahrhundert, zahlreiche römische Funde in Weppersdorf, wie die sogenannten Brennöfen. Schon zur Römerzeit war Weppersdorf ein Verkehrsknotenpunkt und besaß drei verschiedene Römerwege. In der Mitte des ersten Jahrtausends kamen die Slawen und hinterließen bedeutsame Spuren in den Ortsnamen, Flussnamen und Geländenamen.

Unter anderem ist auch der Ortsname Weppersdorf slawischen Ursprungs und stammt vom früheren Namen „Wepur“, das so viel wie „Weber“ bedeutet. Dieser Name wurde erstmals in der Urkunde von 1222 erwähnt. Ein wichtiges Kapitel stellt die Dorfentwicklung dar, die von 1750 bis heute nachvollziehbar ist. 1750 bestand der gesamte Ort hauptsächlich aus der Hauptstraße und der Kirchenstraße. Die Häuseranzahl zeigt, dass es im Jahr 1787 91 Häuser gegeben hat und im Jahr 2020 660 Häuser. Weppersdorf ist die älteste Gemeinde der Herrschaft Kobersdorf.

Lackenbach und Weppersdorf waren die einzigen Ortschaften, die es früher gab. Die anderen Ortschaften, wie Kobersdorf, sind erst später gegründet worden, heißt es in der Chronik. Ein besonders wichtiges Ereignis für die Gemeinde war die Reformation. Weppersdorf war eine der ersten Gemeinden auf diesem Gebiet, die sich zur evangelischen Konfession bekannte. Ende des 18. Jahrhunderts wurde das Gemeindesiegel geschaffen. Das Gemeindewappen wurde im Jahr 1997 verliehen und die Erhebung zur Marktgemeinde folgte dann im Jahr 2005.

Schlusskapitel über den Necknamen

Weitere Kapitel der Chronik stellen die Weppersdorfer Auswanderer, das Gesundheitswesen und die Bildung dar. Zudem wird das Vereinsleben mit den heute 24 Vereinen von der Körperschaft Feuerwehr bis zum Jugendverein Weppersdorf beschrieben. Das Schlusskapitel handelt über den Ortsnecknamen von Weppersdorf, „Hosnhaara“. Weitere spannende Informationen und Details können in der Chronik nachgelesen werden. „Die Gemeindechronik kann beim Gemeindeamt in Weppersdorf erworben werden. Außerdem möchte ich zu unserer Festveranstaltung am 14. August am Festplatz einladen“, so Bürgermeister Manfred Degendorfer.

