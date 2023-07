Bäume im Blickpunkt in Weppersdorf

In der vergangenen Gemeinderatssitzung stand die Beschlussfassung einer Förderrichtlinie für Baumbepflanzung in der Marktgemeinde Weppersdorf auf der Tagesordnung. Die Förderrichtlinie umfasst die Katastralgemeinden Kalkgruben, Tschurndorf und Weppersdorf. „Die Marktgemeinde Weppersdorf will Anreize zur Pflanzung von Bäumen schaffen. Durch die gezielte Förderung möchte die Gemeinde die Anzahl an Bäumen auf privaten Grundstücken fördern, die ökologischen und mikroklimatischen Bedingungen in allen drei Ortsteilen weiter verbessern und somit einen Beitrag zur Minderung der Folgen des Klimawandels leisten“, so Bürgermeister Manfred Degendorfe, der betonte, dass die Marktgemeinde es begrüßt, wenn Bäume bei Unternehmen in der Region bzw. im Land Burgenland gekauft werden.

Ein Auszug möglicher Bäume, die in der Region heimisch sind, sind beispielsweise Berg- und Spitzahorn, gewöhnliche Hainbuche, Eiche, Linde, Wildkirsche, Mandel, Edelkastanie, Apfel, Birne, Zwetschke, Kriecherl oder Maulbeere. „Informieren Sie sich bei örtlichen Baumschulen, welche Bäume in unserer Region heimisch und passend sind“, so Bürgermeister Manfred Degendorfer. In der Förderrichtline heißt es: „Gegenstand der Förderung ist die Anschaffung und Pflanzung von standortgerechten, nach Möglichkeit heimischen, Bäumen und Obstbäumen auf privaten Grundstücken bzw. Haus- und Obstgärten zur Aufwertung der Wohn- und Aufenthaltsqualität, sowie eine gute Vernetzung der Lebensräume für Tier- und Pflanzenarten in der Gemeinde.“ Bürgermeister Manfred Degendorfer erklärte weiters, dass pro Grundstück/Wohneinheit die Pflanzung von zwei Bäumen gefördert wird. „Die finanzielle Förderung beträgt 50 Prozent der Kosten des gepflanzten Baums, jedoch maximal 100 Euro pro Förderantrag. Pro Antragsteller kann die Förderung dieser Richtlinie einmal pro Jahr in Anspruch genommen werden“, so Degendorfer. Die Beschlussfassung erfolgte einstimmig.