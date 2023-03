Baustopp in Kobersdorf fixiert

Werbung

Einstimmig beschlossen wurde vom Gemeinderat bei der Sitzung am Montag eine Bausperre in der Gemeinde. Diese gilt, bis die Baurichtlinien ausgearbeitet sind.

Der Gemeinderat kann aber – nach Rücksprache mit einem Sachverständigen, der mit der Ausarbeitung der Baurichtlinien befasst ist – einen Bau genehmigen. „Es geht nicht darum, dass man jungen Menschen, die bauen wollen, etwas in den Weg legt“, betonte Gemeinderat Reinhard Schock (SPÖ) nochmals. Die Bausperre in allen drei Ortsteilen der Gemeinde Kobersdorf soll vor allem den großvolumigen Bau treffen und gilt nun grundsätzlich zwei Jahre lang, kann allerdings um ein Jahr verlängert werden. In dieser Zeit werden die Baurichtlinien für die Gemeinde erstellt.

