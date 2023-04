Gemeinde Großwarasdorf will auf zwei Dächern Energie produzieren

Bei seiner Sitzung am Freitag beriet der Gemeinderat über die Installation von Photovoltaik-Anlagen auf den Dachflächen der Gemeinde. Der Gemeinderat beschloss, dass auf dem Bauhof in Großwarasdorf eine Photovoltaik-Anlage mit 99 kW installiert werden soll. Die Kosten hierfür betragen etwa 105.000 Euro, die Arbeiten werden von der Burgenland Energie durchgeführt. Auf dem Dach des Kindergartens in Kleinwarasdorf wird eine Anlage mit 25 kW installiert, die diesbezüglichen Arbeiten werden von der Firma Haider Energy übernommen. Die Kosten hierfür betragen etwa 30.000 Euro. Der Beschluss für die Vergaben bzw. die Installation der Anlagen erfolgte einstimmig. Die Anlagen sollen im April des kommenden Jahres in Betrieb gehen, führte Karall weiter aus. Er erklärte außerdem, dass man beim Bund um eine Förderung ansuchen werde.

Ebenfalls einstimmig beschlossen wurde der Ankauf eines Busses für den Kindertransport. Ein Ford Transit von der Firma Kleinrath wird um 45.500 Euro angekauft.

