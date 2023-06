Gesellschaft für Nahversorger in Neutal

Das Nahversorgunszentrum „Lebensraum“ stand im Mittelpunkt der Gemeinderatssitzung am Freitag. Punkto Betreiber habe Nah und Frisch viele Gespräche mit Interessenten geführt, jedoch hat man sich nun für einen andere Lösung entschieden, so Bürgermeister Erich Trummer. Für den Betrieb wird eine Gesellschaft gegründet. Die Gemeinde Neutal wird 51 Prozent in dieser Gesellschaft halten, Fleischermeister Thomas Hatwagner 49 Prozent. Der Anteil der Gemeinde wird 17.850 Euro betragen. „Diese Kooperation ist in dieser Form einzigartig“, so Bürgermeister Erich Trummer. „Unser Geschäft“ wird der Name der Gesellschaft und auch das Geschäftes sein. Man sei derzeit im Bauzeitplan, die Eröffnung soll mit Schulbeginn stattfinden. Nun werde man mit den Stellenausschreibungen beginnen. „Es ist tatsächlich das Geschäft der Neutaler, das auch ihnen gehört“, so Erich Trummer. Durch die Kooperation mit Thomas Hatwagner wird es nben dem Sortiment von „Nah&Frisch“ auch ein Angebot des Fleischermeisters geben. Einzigartig ist auch das Öffnungszeitensystem, neben dem „normalen“ Öffnungszeiten kann man in Randzeiten mit Bankomat einkaufen (die BVZ berichtete).

Die Geschäftsführung der neuen Gesellschaft wird Verena Payer übernehmen. Das Vorgehen mit der neuen Gesellschaft sowie dem Unterbestandsvertrag von Nah&Frisch mit der neuen Gesellschaft wurde vom Gemeinderat einstimmig abgesegnet.