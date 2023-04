Kobersdorf sagt „Ja“ zum Verband

Bei der Gemeinderatssitzung wurde über den Beitritt der Gemeinde zum Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband Mittelburgenland/Oberpullendorf diskutiert. „Wir sind eine der letzten Gemeinden, die nicht dabei sind. Wenn diese Dinge über das Standesamt in Oberpullendorf laufen, dann sind wir rechtlich abgesichert“, meinte Bürgermeister Andreas Tremmel. Gemeindevorstand Jürgen Steiner (Zukunft Dorf) führte aus: „Uns ist es wichtig, dass wir hier nicht etwas zahlen und die Gemeindebürger ein Service verlieren.“ Tremmel betonte, dass die Gemeinde auch nach Beitritt der Ansprechpartner für die Bürger bleiben wird. Er informierte auch darüber, dass die Kosten derzeit 1,55 Euro pro Einwohner betragen – was für Kobersdorf jährliche Kosten von 2.932,60 Euro ausmachen. würde„Beitreten können wir allerdings erst mit 1. Jänner 2025“, meinte er weiters. Der Beschluss für den Beitritt mit 1. Jänner 2025 erfolgte einstimmig.

Thema war auch der Breitbandausbau in Lindgraben. ÖVP-Gemeinderat Franz Lebinger meinte: „Die Firma A1 hat in der Ortschaft gegraben und auch Glasfaser zu den neuen Baugründen verlegt, aber nicht in der gesamten Ortschaft. Der Rest der Ortschaft Lindgraben wird links liegen gelassen.“ Seitens A1 meint man auf Anfrage der BVZ: „Ziel des A1 Glasfaserausbaus ist es, einen großen Teil der noch nicht versorgten Haushalte in Lindgraben mit schnellem Internet zu versorgen. Dafür wurde eine Glasfaserschaltstelle errichtet, von der ab der Einschaltung im April 136 Haushalte profitieren werden. Durch laufende Anpassungen der Pläne wurde hier versucht, möglichst viele Haushalte in den Ausbau mit einzubinden. So wurden im Bereich der Anlaufstrecken zusätzlich 45 Häuser mit einem Hausanschluss bis an die Grundstückgrenze vorgesehen. Auch das neu entstehende Siedlungsgebiet wurde mit eingeplant.“

