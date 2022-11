Weppersdorf: Baustellen im Zeitplan

Werbung

Im Rahmen der Gemeinderatssitzung erfolgte die Beschlussfassung über die Vergabe von Kindermöbeln für den Zubau beim Kindergarten Weppersdorf. Der Kindergarten Weppersdorf wird in Form einer Kinderkrippe erweitert. Die Projektentwicklung Burgenland errichtet das Projekt als Generalunternehmer. „Mit dem Neubau der Kinderkrippe bieten wir unseren Kindern die bestmögliche Bildung“, so Bürgermeister Manfred Degendorfer.

Die Baustelle der Kinderkrippe verlaufe derzeit genau nach Plan, der Estrich wurde eingebracht, die Fassade ist fertig und das Bauvorhaben soll plangemäß bis Weihnachten fertig werden. „Die Inbetriebnahme der Kinderkrippe soll im kommenden Jahr 2023 im Februar, nach den Energieferien, erfolgen“, berichtete Bürgermeister Degendorfer.

Der Spatenstich für die Weppersdorfer Kinderkrippe. Foto: BVZ

Nun soll die Kinderkrippe möbliert werden, dazu sind vier Angebote eingetroffen und als Bestbieter wurde die Firma Steiner genannt. „Die Möbel werden im Jänner 2023 fertig aufgestellt sein“, so Bürgermeister Degendorfer.

Die Beschlussfassung über die Vergabe von Kindermöbeln für den Zubau beim Kindergarten Weppersdorf wurde einstimmig angenommen. Berichtet wurde auch über den Baufortschritt beim 18er-Haus in Tschurndorf. „Der Neubau hat vor Kurzem planmäßig begonnen, die Baustelle ist am Laufen und weitere Beauftragungen folgen“, so Vizebürgermeister Marcel Geissler. Das Dorfgemeinschaftshaus „18er Haus“ ist das Kommunikationszentrum für die dörfliche Kommunikation unter allen Generationen und Vereinen.

Der Kulturstadl beim 18er-Haus wurde in einer ersten Bauetappe unter Mithilfe zahlreicher freiwilliger Helferinnen und Helfer fertiggestellt und steht der Bevölkerung und den Vereinen bereits zur Verfügung. Des Weiteren wird es einen Neubau in Holzriegelbauweise geben und dieser beinhaltet einen Gemeinschaftsraum, WC-Anlagen und eine Cateringküche. „Die Fertigstellung ist für Mai 2023 geplant“, so Vizebürgermeister Marcel Geissler.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.