30 km/h-Beschränkung für ganz Oberpullendorf

Die SPÖ brachte bei der Gemeinderatssitzung am vergangenen Montag einen Antrag für 30 km/h auf allen Gemeindestraßen in Oberpullendorf ein. Es gehe um die Sicherheit und Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger führte SPÖ-Stadtrat Thomas Schmidt aus. Tempo 30 würde die die Zahl an schweren Unfällen reduzieren, weil Fahrer dadurch mehr Zeit haben zu reagieren, um Kollisionen zu vermeiden und das Sicherheitsgefühl vor allem auch von Radfahrern und Fußgängern verbessern.

Auch der ÖVP sei es ein Anliegen der Bevölkerung gegenüber mehr Sicherheit zu gewährleisten, meinte ÖVP-Bürgermeister Johann Heisz.

Der Gemeinderat fasste in weiterer Folge einen einstimmigen Grundsatzbeschluss für 30 km/h auf allen Gemeindestraßen. Auf den Bundes- und Landesstraßen im Staddtgebiet werden auch in Zukunft 50 km/h als Geschwindigkeitsgrenze gelten.