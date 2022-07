Kainrath zum Bürgermeister von Lutzmannsburg gewählt

Werbung

Der Gemeinderat wählte am Samstagvormittag im Rahmen einer Sitzung einen neuen Bürgermeister aus seiner Mitte. Roman Kainrath (SPÖ) erhielt im ersten Wahldurchgang 11 von 15 Stimmen. Vier Stimmen entfielen auf Katharina Kainrath (ÖVP). "Ich möchte mich für das Vertrauen in mich bedanken und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit, damit wir auch weiterhin unser Bestes für Lutzmannsburg geben können", so Kainrath.

Roman Kainrath ist seit 2007 im Gemeinderat aktiv. 2012 wurde er zum Ortsvorsteher von Strebersdorf und 2017 zum Vizebürgermeister der Thermengemeinde gewählt. Der 45-Jährige ist außerdem seit 2020 Abgeordneter für die SPÖ im burgenländischen Landtag.

Im Rahmen der Gemeinderatsitzung wurde auch das Amt des Vizebürgermeisters - welches zuvor Roman Kainrath ausgeübt hatte - neu vergeben. Siegfried Tritremmel wurde von der ADL, der der Vizebürgermeisterposten zusteht, einstimmig zum neuen Vizeortschef gewählt.

