Aus für Bauschutt-Annahme in der Altstoffsammelstelle Steinberg

Nachdem die Kosten der Gemeinde für die Entsorgung von Bauschutt von rund 13.000 Euro im Jahr 2020 auf mittlerweile rund 18.000 Euro im Jahr 2022 gestiegen sind, wurde im Gemeinderat über verschiedene Möglichkeiten diskutiert, mehr Einnahmen aus dem Abfallbehandlungsbeitrag zu lukrieren oder ausgabenseitig die Entsorgungskosten zu senken. Schließlich entschied man sich bei zwei Stimmenthaltungen dafür, ab 1. Juli auf der Altstoffsammelstelle in Steinberg keinen Bauschutt und keine Fliesen mehr entgegenzunehmen.

Diese müssen künftig direkt beim Umweltdienst Burgenland in Oberpullendorf entsorgt werden. Als Alternative nimmt laut Gemeinde auch das Bauunternehmen Krutzler in Oberloisdorf Bauschutt an.

Einstimmig wurde dann der Rechnungsabschluss 2022 mit einem Nettoergebnis (Saldo 0) von +211,65 Euro und einem Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 5) von -57.571,39 Euro beschlossen. Die liquiden Mittel per 31. Dezember 2022 beliefen sich auf 506.233,13 Euro.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.