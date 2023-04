Deutschkreutzer Budget nun beschlossen

Nach langen Diskussionen in den vergangenen drei Monaten und sechs Entwürfen beschloss der Gemeinderat im Rahmen seiner Sitzung am Dienstag nun mit einer Stimmenthaltung seitens der SPÖ den Voranschlag für das Jahr 2023. Das Budget umfasst Einzahlungen aus der operativen Gebarung von 5.786.800 Euro und Auszahlungen aus der operativen Gebarung von 5.341.400 Euro. Der Saldo 5 (Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung) weist ein Minus von 226.000 Euro aus. Unter anderem werden 50.000 Euro in die Sanierung der Fassade des Vinatriums und 26.000 Euro in die Leichenhalle fließen. 20.000 Euro werden für eine Bushaltestelle vor der Schule, 29.000 Euro in einen Rasenmäher und 20.000 Euro in eine Poolwassererwärmung mittels Photovoltaik beim Freibad investiert. 260.000 Euro werden in den Ausbau einer zweiten Kinderkrippengruppe und 300.000 Euro in einen Speisesaal in der Europaschule investiert. Für beide Projekte wird ein Kredit aufgenommen werden. Der Ausbau von Kindergarten und Schule war allen drei Fraktionen ein sehr wichtiges Anliegen.

„Die Erstellung des Budgets war ein harter Kampf. Der negative Saldo 5 ist den hohen Energie- und Lohnkosten geschuldet. Ich danke den Fraktionen und der Amtsleiterin für die Mithilfe bei der Erstellung des Voranschlags“, so Bürgermeister Andreas Kacsits (ÖVP).

„Seit Dezember hat die LBL am Budget gearbeitet. Es sind heuer keine großen Sprünge möglich, aber wir haben das Bestmögliche herausgeholt. Dem Bürgermeister blieb nichts anderes übrig, als auf Wünsche und Forderungen der LBL und SPÖ einzugehen. Ich bin froh, dass wir nun endlich ein Budget zusammengebracht haben. Die Arbeit fängt jetzt aber erst an“, meinte LBL-Obmann Manfred Kölly. „Das Budget hat uns vor eine Herausforderung gestellt. Die Brainstormings im Zuge der ersten und fünften Entwurfserstellung waren ein guter Zugang. Es freut uns, dass unser Vorschlag ein seriöses Mindestbudget zu erstellen, aufgegriffen wurde. Wir haben viel dazugelernt und ich hoffe, dass die Budgeterstellung nächstes Mal besser läuft“, so Vizeortschef Jürgen Hofer (SPÖ).

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.