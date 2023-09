Halber Parkplatz in Oberpullendorfer Hauptstraße wird Kurzparkzone

Da der Parkplatz in der Hauptstraße 42 verstärkt von Dauernparkern genutzt wird, hat der Gemeinderat nun einstimmig beschlossen, für den vorderen Teil des Parkplatzes eine Kurzparkzone zu beschließen. So soll gewährleistet werden, dass in der Innenstadt kostenfreie Parkplätze für die Kunden der umliegenden Geschäfte zur Verfügung stehen.

Die Stellplätze in der Kurzparkzone können für die Dauer von 90 Minuten genutzt werden, wobei die Kurzparkzonenregelung nur werktags von 8 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 14 Uhr gilt. Die entsprechende Verordnung tritt mit der Anbringung der Verkehrszeichen in Kraft. Bürgermeister Johann Heisz meinte, dass es langfristig auch Bemühungen geben werde, den Stadl zu entfernen und den Parkplatz nach hinten zu erweitern, was aber mit finanziellen Herausforderungen verbunden sei. Schließlich einigten sich ÖVP und SPÖ darauf, kommendes Jahr den Erfolg dieser neuen Regelung zu evaluieren.