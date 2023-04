Kanalnetz soll in Unterpullendorf ausgebaut werden

Werbung

Im Rahmen der vergangenen Gemeinderatssitzung beschloss der Gemeinderat mehrere Punkte, die den Ortsteil Unterpullendorf betreffen. Unter anderem wurden einstimmig die Malerarbeiten in der Allgemeinmedizinerpraxis an die Firma Jambrits um 1.646 Euro vergeben.

Mietvertrag mit Caritas verlängert

Ebenso einstimmig wurde auch der Mietvertrag mit der Caritas bezüglich ehemaliger Volksschule um ein Jahr verlängert. Im Frühling 2022 wurde die alte Volksschule zu einem Quartier für Flüchtlinge aus der Ukraine umgestaltet. Es wurden eine Küche sowie ein Badezimmer adaptiert. Die Bewohner können nun ein weiteres Jahr lang in Unterpullendorf bleiben. Pläne für den Aus- beziehungsweise Umbau der ehemaligen Schule für eine anderweitige Nachnutzung des Gebäudes bleiben weiterhin aufrecht.

Bauplätze sollen aufgeschlossen werden

Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung war die Ausweitung des Kanalprojekts in Unterpullendorf. Konkret geht es dabei um die wasserrechtliche Berechnung zur Sicherstellung der Bebaubarkeit des Baulandes im Bereich der Gartenäcker. Hier gibt es rund 15 Bauplätze. Damit diese in Zukunft bebaut werden können, sollen sie ans Kanalnetz angeschlossen werden. Die Berechnung wird um 12.000 Euro von der Firma Schwendtenwein durchgeführt werden. „Der Ausbau des Kanals kann vermutlich im Frühjahr 2024 beginnen“, so Bürgermeister Paul Fercsak (SPÖ). Die ÖVP enthielt sich bei diesem Punkt der Stimme.

Im Zuge der Sitzung beschlossen die Gemeinderäte auch einstimmig den Ankauf eines Rasenmähertraktors für die Gemeinde um 27.400 Euro (exklusive Mehrwehrsteuer) von der Firma Ratasich.

