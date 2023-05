Lackendorf: Rad-Infrastruktur soll ausgebaut werden

Vergangenen Freitag fand in Lackendorf die jüngste Gemeinderatssitzung statt. Dabei stand unter anderem die Förderung für die Errichtung einer Begegnungsstätte im ehemaligen Bankgebäude in Lackendorf auf der Tagesordnung. Die Förderung für dieses LEADER-Projekt soll 50 Prozent der Kosten bzw. maximal 132.000 Euro betragen.

Darüber hinaus war die Entstehung zweier neuer Radwege auf Lackendorfer Hotter Thema bei der Gemeinderatssitzung. Wie die BVZ bereits berichtete, soll der Sonnenlandtour-Radweg von Unterfrauenhaid über Gemeindegebiet von Lackendorf bis nach Raiding führen. Der Radweg verläuft von der Aufbahrungshalle Unterfrauenhaid bis zur Brücke über den Selitzabach, über Lackendorfer und Raidinger Hotter und mündet beim Wasserwerk in die Landesstraße L337. Im Juni soll Baubeginn sein.

Auch der Alltagsradweg B62, der über Lackendorfer, Horitschoner und Neckenmarkter Hotter führt, soll ausgebaut werden. Der Radweg verläuft vom Friedhofsweg in Lackendorf über die Hauptstraße und nach einer Querung der B62 im Ortsgebiet von Lackendorf entlang der Bundesstraße weiter in Richtung Horitschon und mündet schließlich im Gertrud Zelger-Alten-Weg in Neckenmarkt. Es werden dazu bereits bestehende Wege asphaltiert bzw. Straßen- und Wegestücke verbunden, um einen durchgehenden Radweg zu schaffen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich über das Land Burgenland, für die betriebliche und bauliche Instandhaltung sind die jeweiligen Gemeinden zuständig.

