Neuer Radweg entsteht bei Unterfrauenhaid

In Unterfrauenhaid fand unlängst die jüngste Gemeinderatssitzung statt. Unter anderem stand die Vermietung des ehemaligen Bankgebäudes, das sich nun im Besitz der Gemeinde befindet, auf der Tagesordnung. Dieses soll nun an die Firma „Neuhauser Verkehrstechnik“ als Bürogebäude vermietet werden. Das Unternehmen „Neuhauser Verkehrstechnik“ stellt Verkehrszeichen her.

Darüber hinaus wurde der Straßenname eines neuen Siedlungsgebiet in Unterfrauenhaid beschlossen: Das Siedlungsgebiet am nördlichen Ortsrand erhielt den Namen „Am Wiesengrund“. Hier sind seit Anfang des Jahres Bungalows und Reihenhäuser in Bau.

Thema bei der Gemeinderatssitzung war auch eine Vereinbarung mit dem Land Burgenland über die Errichtung eines Radweges. Der „Sonnenland Tour“-Weg verläuft über Unterfrauenhaider, Lackendorfer und Raidinger Hotter und wird nun von einem bereits bestehenden Feldweg zu einem asphaltierten Radweg umgebaut. Die Kosten für den neuen Radweg trägt zur Gänze das Land Burgenland.

Darüber hinaus soll die Chronik zum 800 Jahr-Jubiläum der Gemeinde Unterfrauenhaid nachgedruckt werden. Interessenten können sich beim Gemeindeamt melden, um eine Ausgabe zu erwerben.

