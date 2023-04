Planung für Siedlungsgebiet in Deutschkreutz wurde vergeben

Im Zuge der Gemeinderatssitzung vergab der Gemeinderat einstimmig die Planungsarbeiten für die Rotweinsiedlung an Günther Gugler und an die Firma Rusaplan um 5.000 Euro. Die Professionalisten werden demnächst Pläne für das Areal hinter der Europaschule sowie Pläne für weitere Bauplätze an anderen Standorten erstellen. Hinter der Schule sollen rund 20 Bauplätze für Jungfamilien geschaffen werden. Der Gemeinderat befasste sich im Rahmen der Sitzung auch mit dem Rechnungsabschluss 2022. Dieser weist ein Nettoergebnis von - 201.947,56 Euro sowie einen Saldo 5 (Geldfluss aus der voranschlagwirksamen Gebarung) von 319.941,37 Euro und wurde mit den Stimmen der ÖVP und SPÖ mehrheitlich beschlossen. Ein SPÖ-Gemeinderat sowie die LBL enthielten sich ihrer Stimme. LBL-Obmann Manfred Kölly begründete dies damit, dass im Vorjahr zahlreiche Projekte ohne Gemeinderatsbeschluss umgesetzt worden seien. „Es wurde ein fester Brocken Geld ohne Beschlüsse ausgegeben. Wenn der Gemeinderat dieses Vorgehen absegnet, braucht es auch keinen Prüfungsausschuss mehr“, so Kölly. Die SPÖ stimmte dem Rechnungsabschluss zwar zu, äußerte aber ebenso Kritik an der Vorgehensweise im Vorjahr. „So wie wir das sehen, wurde bei der Buchführung sorgfältig gearbeitet. In Zukunft werden wir es aber nicht tolerieren, wenn Projekte ohne Beschluss umgesetzt werden. Das sollte im Vorfeld beschlossen werden und nicht im Nachgang“, so Vizebürgermeister Jürgen Hofer.

Birgit Reumann wurde außerdem als ÖVP-Gemeinderätin und Rico Kovats als ÖVP-Ersatzgemeinderat angelobt.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.