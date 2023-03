Steg in Frankenau wird erneuert

Werbung

Der Gemeinderat stimmte einstimmig der Erneuerung des Stegs über den Teich „Dubanjak“ zu. Die Firma Holzbau Ewald Magedler aus Lutzmannsburg erhielt den Auftrag, den in die Jahre gekommenen Steg mit Lärchenholz zu erneuern. Die Kosten belaufen sich auf 4.400 Euro.

Tuk Tuk-Fahrzeug wird angekauft

Ebenso beschlossen wurde der Ankauf eines „Cargo 500 Elektro-Lastenfahrzeuges“ vom Lagerhaus für die Gemeindearbeiter. Das Tuk Tuk soll ihnen im Sinne des Umweltschutzes im Ortsteil Frankenau für kurze Fahrten zur Verfügung stehen. „So muss nicht immer der Traktor gestartet werden“, so Ortschef Paul Fercsak (SPÖ). Die Kosten betragen 2.990 Euro. „Vom Land gibt es 850 Euro E-Mobilitätsförderung“, ergänzte Fercsak. Der Kauf wurde mehrheitlich beschlossen.

Uneinig war sich der Gemeinderat beim Punkt „Errichtung einer Einfriedung am Friedhof Frankenau“. Der Ortsausschuss Frankenau hatte sich im Vorfeld dafür ausgesprochen, dass die alten Thuyen an drei Seiten rund um die Leichenhalle entfernt und durch einen Zaun ersetzt werden sollen. Bürgermeister Paul Fercsak schlug bei der Sitzung vor, zuerst die Seite zwischen Leichenhalle und Friedhof zu entfernen und durch einen Zaun mit einem zusätzlichen Tor im Straßenbereich zu ersetzen. Seitens der ÖVP kam die Kritik, dass man sich hier im Gegensatz zu allen anderen Projekten nicht an die Entscheidung des Ortsausschusses hält, und das Projekt nicht als Gesamtprojekt umsetzt. Die Vergabe der Arbeiten für den vom Bürgermeister vorgeschlagenen Teilbereich wurde mit 12 von 19 Stimmenthaltungen abgelehnt.

Foto: Isabella Kuzmits

