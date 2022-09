Drei wollen in Ritzing an die Spitze

Werbung Ortsreportage Anzeige Daheim in Kobersdorf

Drei Parteien werben bei der diesjährigen Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl in Ritzing um das Amt des Ortschefs. Spitzenkandidat der ÖVP ist der amtierende Bürgermeister Ernst Horvath. Unter dem Motto „Fair. Nachhaltig. Regional.“ hat sich die Ritzinger Volkspartei die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz an die Spitze der Agenda gesetzt.

Weitere Vorhaben sind der Bau eines neuen Gemeindezentrums mit Veranstaltungsraum, die Stärkung der biologischen Landwirtschaft, die Errichtung eines Calisthenics-Parks, ein Grillplatz für die Jugend, ein Abenteuerspielplatz „Bergwerk“ am Sonnensee, die Bildung von Energiegemeinschaften, die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED sowie die Beschattung der Liegewiesen am Sonnensee. Neue Gesichter im Team sind Johannes Hofer an dritter Stelle, Matthias Bauer an neunter Stelle und Peter Hahn an zehnter Stelle. „Unser Team zeichnet sich durch eine ausgewogene Mischung von erfahrenen und jungen Kandidaten aus“, heißt es seitens der ÖVP Ritzing. Das Ziel für die Wahl ist es, das Bürgermeisteramt wieder zu erringen und den Mandatsstand um ein Mandat zu erhöhen.

SPÖ. Jochen Müllner stellt sich als Spitzenkandidat der Wahl. Foto: BVZ

Für die SPÖ wird der amtierende Vizebürgermeister Jochen Müllner als Spitzenkandidat für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl antreten. Einige der wichtigsten Themen seines Teams sind die Errichtung und Sanierung der Gehsteige und der Gemeindestraßen, der Bau eines neuen Gemeindeamtes mit einem Veranstaltungssaal sowie die Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen. Auch die SPÖ Ritzing setzt auf eine Mischung zwischen jungen und erfahrenen Kandidaten und Kandidatinnen.

„Der Wahlvorschlag besteht aus bereits altgedienten Gemeinderäten. Mit den neuen Mitgliedern wollen wir frischen Wind in den Gemeinderat bringen“, so Jochen Müllner. Ziel ist es, bei der Wahl den Bürgermeister zu stellen und Mandate hinzuzugewinnen.

Liste für Ritzing. Andreas Guzmits führt die Liste für Ritzing (LFR) an. Foto: BVZ

Dritte Partei im Ritzinger Gemeinderat ist die Liste für Ritzing (LFR) mit Andreas Guzmits als Spitzenkandidat für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl. Die wichtigsten Themen der Liste sind die Verschönerung des Ortsbildes, die Gestaltung des Dorfplatzes, die Förderung erneuerbarer Energie, die Erneuerung der Straßenbeleuchtung, leistbare Wohnraumbeschaffung für junge Familien sowie Unterstützung für ältere und hilfsbedürftige Menschen.

Auf der Liste kandidiert auch Altbürgermeister Walter Roisz (vormals ÖVP) auf Listenplatz 2. Auch der ehemalige Ortschef Herbert Gmeiner (vormals SPÖ) kandidiert für die LFR. Deren Ziel ist es, stimmenstärkste Partei zu werden und den Bürgermeister zu stellen.

