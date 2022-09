Triell um Ortschef in Weingraben

Werbung Ortsreportage Anzeige Daheim in Kobersdorf

Zu einem Dreikampf kommt es bei der Wahl dieses Mal in Weingraben: Neben SPÖ und ÖVP, die bereits im Gemeinderat vertreten sind, tritt auch die Liste Gemeinsames Weingraben an.

„Wir haben erfahrene Leute im Team, meine Zielsetzung war es aber auch, viele junge Leute ins Boot zu holen“

Thomas Stoiber

Die SPÖ mit dem amtierenden Bürgermeister Thomas Stoiber als Spitzenkandidaten will sich dafür einsetzen, dass Weingraben ein Platz zum Wohnen und Verweilen für Jung und Alt bleibt. Als wichtigste Themen sieht man die Sicherstellung der Wasserversorgung sowie der Abwasserentsorgung, die Sanierung der Straßen, die Schaffung von Hausplätzen sowie die Revitalisierung des Tankstellengebäudes an. „Wir haben erfahrene Leute im Team, meine Zielsetzung war es aber auch, viele junge Leute ins Boot zu holen“, so Stoiber. Als Ziele hat man sich die Erhaltung des derzeitigen Mandatsstandes bzw. die Verteidigung des Bürgermeisteramtes gesetzt.

„Unser Team ist äußerst kompetent, erfahren, ideenreich und mit Herzblut bei der Sache und bereit, sich für die Anliegen der Ortsbevölkerung einzusetzen um dieser eine Stimme im Gemeinderat zu geben“

Angelika Greiner

Die ÖVP/Liste Weingraben tritt mit Spitzenkandidatin Angelika Greiner, der amtierenden Vizebürgermeisterin, an. Die wichtigsten Themen für die ÖVP/Liste Weingraben sind die Revitalisierung des Ortskerns, eine nachhaltige Energieversorgung sowie die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED und die Sicherung der Wasserversorgung. Auch der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs sowie die Gründung eines Verschönerungsvereins und das Erstellen einer Gemeindewebseite seien wichtig, so Angelika Greiner. „Unser Team ist äußerst kompetent, erfahren, ideenreich und mit Herzblut bei der Sache und bereit, sich für die Anliegen der Ortsbevölkerung einzusetzen um dieser eine Stimme im Gemeinderat zu geben“, betont Greiner. Das Ziel der ÖVP/Liste Weingraben ist es, die Anzahl der Gemeinderatsmandate auszubauen und das Bürgermeisteramt zu besetzen.

Die Liste „Gemeinsames Weingraben“ tritt an, um „den Stillstand in der Gemeinde zu beheben“, so Spitzenkandidat Gerald Windisch. Man will die Mehrheit der SPÖ brechen und mindestens drei Mandate erreichen, das „Sahnehäubchen“ wäre es, den Bürgermeister zu stellen, führt er weiter aus. „Bei der Kläranlage muss angeschaut werden, ob ein Neubau oder ein Anschluss an einen Verband wirtschaftlich besser wäre“, so Windisch. Auch die Projekte Wirtshaus bzw. Hauptplatz sollen wirtschaftlich durchleuchtet werden. „Wobei da der jetzige Bürgermeister den ersten Schritt schon gesetzt und eine Gemeindeversammlung einberufen hat“, erklärt Gerald Windisch. Ein Ziel ist es auch, Jung und Alt wieder eine Stimme in der Gemeinde zu geben.

