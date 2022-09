Vier Listen im Rennen in Weppersdorf

Werbung Ortsreportage Anzeige Daheim in Kobersdorf

Zur Gemeinderatswahl stehen in der Marktgemeinde den Wählerinnen und Wählern insgesamt vier Listen zur Verfügung.

Unter dem Motto „Drei Ortsteile – eine gemeinsame Zukunft“ hat die SPÖ der Marktgemeinde Weppersdorf insgesamt 31 Kandidaten, davon 10 Frauen (32%), auf der Liste. 6 Kandidaten befinden sich im Alter bis 30 Jahre (20%), 17 Kandidaten sind zwischen 30 und 50 Jahre (55%), 8 Kandidaten sind zwischen 50 und 65 Jahre alt (25 %).

Spitzenkandidat der SPÖ. Manfred Degendorfer. Foto: SPÖ

Der älteste Kandidat ist 65 , die jüngste Kandidatin ist 20 Jahre. Die wichtigsten Themen der SPÖ der Großgemeinde Weppersdorf sind Umwelt, Klima und Energie, Gesundheit, Bildung und Soziales, Infrastruktur, Versorgung und Verkehr. „Wir wollen ein weiteres Mandat dazugewinnen, bisher hält die SPÖ-Weppersdorf 16 von 21 Mandaten“, so Bürgermeister und Spitzenkandidat Manfred Degendorfer, der auch um das Amt des Bürgermeisters kandidiert.

Spitzenkandidat der ÖVP. Franz Friedl. Foto: ÖVP

Auf der Liste der ÖVP steht als Einzelkämpfer Franz Friedl, der auch Gemeindeparteiobmann ist und um das Amt des Bürgermeisters kandidiert. Friedl will sich dafür einsetzen, dass sich im Gesundheitszentrum Weppersdorf noch zwei weitere Fachärzte ansiedeln und das alte Dorfgemeinschaftshaus an eine Siedlungsgenossenschaft verkauft wird, um dort Wohnungen zu schaffen. In Weppersdorf und Kalkgruben sollen Hausplätze angekauft und an bauwillige Jungfamilien verkauft sowie in Tschurndorf Gemeindegrund in Bauplätze umgewidmet werden. „Einen Sitz im Gemeindevorstand zu erreichen wäre mein Ziel“, so Friedl.

Die Grünen und Unabhängigen mit Spitzenkandidatin Karin Parapatits, die aber nicht als Bürgermeisterkandidatin antritt, verzeichnen vier Personen auf der Parteiliste, drei davon sind Frauen.

Spitzenkandidatin der Grünen und Unabhängigen. Karin Parapatits. Foto: Grüne und Unabhängige

„Die Kandidatinnen kommen aus der Wirtschaft und dem Sozialleben mit hoher fachlicher Kompetenz und langjähriger Erfahrung in der Projektleitung“, so Parapatits, die betont, dass dem Team die partei- und ortsübergreifende Kooperation in Bezug auf den Klimaschutz ein besonderes Anliegen ist. „Denn Klima kennt keine Grenzen“, meint sie. „Zudem wollen wir mehr Gemeinderäte stellen, damit wir uns aktiver an den Entscheidungsprozessen bezüglich der zukünftigen Klima- und Verkehrsstrategie beteiligen können“, so Parapatits.

Spitzenkandidat der FPÖ. Manfred Tiefenbach. Foto: FPÖ

Die FPÖ tritt mit vier Personen an. Das Ziel der FPÖ rund um Bürgermeisterkandidat Manfred Tiefenbach ist es, ein Miteinander aller drei Ortsteile zu gewährleisten. „Wir wollen bei Großprojekten die Bevölkerung vorab informieren und ihre Meinung einholen und der Politik der unkontrollierten Verschuldung Einhalt gebieten. Unser Ziel ist, eine starke Opposition zu gewährleisten, mindestens zwei oder sogar vier Mandate zu erhalten und erstmals auch im Gemeindevorstand vertreten zu sein“, so Tiefenbach.

