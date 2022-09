Vierkampf um Ortschefamt in Frankenau-Unterpullendorf

Werbung Ortsreportage Anzeige Daheim in Kobersdorf

Bei der Kommunalwahl stehen dieses Mal vier Parteien und Listen zur Wahl. Angelika Mileder (ÖVP) und Paul Fercsak (SPÖ) stellen sich wie auch 2017 der Bürgermeisterwahl. Philip Juranich (Liste MiT) und Vinzenz Mörk (FBL) stehen erstmals zur Wahl als Ortschef.

Das Team der ÖVP möchte sich unter anderem für Photovoltaik-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden, die Gründung einer Energiegemeinschaft, leistbare Bauplätze für Jungfamilien, die Belebung des Ortskerns, die Nachnutzung der alten Volksschulen, betreubares Wohnen und den Ausbau des Radwegenetzes einsetzen. Ziel ist es auch weiterhin die Bürgermeisterin zu stellen und den Mandatsstand zu halten.

Die SPÖ macht sich unter anderem für die Absicherung gegen Blackouts, die Neugestaltung des Kirchenplatzes in Frankenau, die Sanierung von Straßen in Groß- und Kleinmutschen, betreutes Wohnen in Unterpullendorf, den Ausbau des Radwegenetzs und des Bürgerservice sowie für mehr Transparenz stark. Ziel der SPÖ ist es die absolute Mehrheit der ÖVP zu brechen und das Amt des Bürgermeisters zu erobern.

„Wir wollen für die Gemeinde arbeiten, und nicht zum Wohle der Partei“

Die Liste MiT (Mi skupa - Miteinander) ist eine neue, parteiunabhängige Liste mit dem Ziel, das Gemeindeleben positiv zu beeinflussen und Gräben zwischen den Ortsteilen zu überbrücken. „Wir wollen für die Gemeinde arbeiten, und nicht zum Wohle der Partei“, so Bürgermeisterkandidat Philip Juranich. Zu den wichtigsten Themen zählen die Betreuung älterer Menschen, die Bereitstellung von genügend Krippenplätzen, die Entwicklung eines zukunftsfähigen örtlichen Entwicklungskonzeptes, die Wiederbelebung der Ortskerne und das Vorantreiben eines Beitrages zur Energiewende.

Auch die Freie Bürgerliste (FBL) wurde erst 2022 gegründet und möchte mit Vinzenz Mörk den Bürgermeister stellen, für Veränderung in der Gemeinde eintreten und den Zusammenhalt in den Ortsteilen stärken. Transparenz, die Errichtung von Windrädern, der Kanalausbau, eine Förderung für hauptgemeldete Familien beim Hausbau, eine Anhebung von Förderungen für Photovoltaikanlagen sowie eine gerechte Bezahlung für alle zählen zu ihren wichtigsten Themen.

