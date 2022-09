Zwei Neue an der Spitze in Unterrabnitz-Schwendgraben

Werbung Ortsreportage Anzeige Daheim in Kobersdorf

Rot oder schwarz ist die Frage am 2. Oktober in Unterrabnitz-Schwendgraben: Traditionell treten zur Wahl SPÖ und ÖVP an. Bei der ÖVP geht Vizebürgermeister Martin Maschler erstmals als Spitzenkandidat für seine Fraktion ins Rennen, die in der laufenden Periode den Bürgermeister gestellt hat.

„Wir haben es geschafft, einen Generationswechsel zu vollziehen. Wir haben ein motiviertes Team, bestehend aus erfahrenen Gemeinderäten und neuen jungen Kräften, die bereit sind für unsere Gemeinde zu arbeiten und Verantwortung zu übernehmen“

Martin Maschler

„Wir haben es geschafft, einen Generationswechsel zu vollziehen. Wir haben ein motiviertes Team, bestehend aus erfahrenen Gemeinderäten und neuen jungen Kräften, die bereit sind für unsere Gemeinde zu arbeiten und Verantwortung zu übernehmen“, so Maschler. Ziel sei es, den Bürgermeister und eine stabile Mehrheit im Gemeinderat zu erreichen, „damit wir für unsere Gemeinde weiterarbeiten können, um Unterrabnitz-Schwendgraben noch schöner und lebenswerter zu machen. Eines der wichtigsten Themen ist Wohnen für Jung und Alt. Wir möchten Hausplätze zur Verfügung stellen und gleichzeitig auch die Bedürfnisse der älteren Generation nicht außer Acht lassen.“ Wichtige Themen sind der ÖVP auch Energie- und Umwelt, der Neubau der Brücke in Schwendgraben, die Sanierung bzw. der Neubau des Gemeindeamts, die laufende Instandhaltung der Straßen, Gehsteige und Wege und die Modernisierung der Straßenbeleuchtung.

„Wir stehen für gut durchdachte Projekte, eine transparente Vorgehensweise und den bedingungslosen Einsatz für jede Gemeindebürgerin und jeden Gemeindebürger.“

Franz Schiefer

Die SPÖ will sich für die Belebung des Ortskerns, die Installierung von Nachbarschaftshilfe Plus, herzeigbare Politik für Jung und Alt und Freizeitmöglichkeiten für die Jugend stark machen. „Wir stehen für gut durchdachte Projekte, eine transparente Vorgehensweise und den bedingungslosen Einsatz für jede Gemeindebürgerin und jeden Gemeindebürger. Es soll wieder ‚menscheln‘ in unserer Gemeinde. In diesem Zusammenhang sind mir vier Dinge sehr wichtig: Engagement, wertschätzender Umgang, Ehrlichkeit und Zusammenhalt“, so Spitzenkandidat Franz Schiefer. Die SPÖ möchte den Vizebürgermeister zurückerobern.

