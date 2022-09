Zwei Routiniers & ein Newcomer in Mannersdorf

Werbung Ortsreportage Anzeige Daheim in Kobersdorf

Zwei kommunalpolitische Routiniers stehen sich bei der Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Mannersdorf gegenüber. Für die SPÖ geht der seit September des Vorjahres amtierende Bürgermeister Herbert Schedl ins Rennen. „In der letzten Legislaturperiode hat mein Team im Gemeinderat viel bewegt und es erfüllt mich mit Freude und Stolz, seit fast einem Jahr an der Spitze dieses Teams zu stehen. Auch in den nächsten Jahren haben wir noch viel vor und mein Antrieb ist es, Projekte zu entwickeln und fertig zu stellen. Wir haben in unserem Team junge Kandidaten, gemischt mit erfahrenen Gemeindepolitikern aus allen Berufen“, unterstreicht Schedl, der selbst erstmals von 1987 bis 2000 im Gemeinderat war – damals für die ÖVP, für die er auch acht Jahre als Vizebürgermeister fungierte. 2012 kehrte er für die ÖVP in den Gemeinderat zurück und wurde 2016 vom damaligen SPÖ-Bürgermeister Johann Schedl zum Ortsvorsteher von Mannersdorf ernannt. Bei der Gemeinderatswahl 2017 kandidierte Herbert Schedl dann erstmals auf der Liste der SPÖ und wurde 2. Vizebürgermeister.

„Wir haben personell ein gutes Angebot an die Bürger“

Damals war bei der Bürgermeisterwahl Johann Plemenschits der Spitzenkandidat der ÖVP, diesmal tritt er als Nummer eins der „Für ein gutes Leben Bürgerliste der Volkspartei“ (BLVP) an. „Das heißt, dass wir uns an den Wünschen, Anliegen, Ideen und Themen der Menschen orientieren und nicht einer ideologischen Vorgabe folgend“, betont Plemenschits, der schon seit 2005 im Gemeinderat aktiv ist und von 2007 bis 2012 auch Ortsvorsteher von Klostermarienberg war. „Wir haben personell ein gutes Angebot an die Bürger“, ist Johann Plemenschits überzeugt.

„Etwas weiterbringen kann ich nur, wenn ich zumindest den Bürgermeister habe und noch besser die Mehrheit im Gemeinderat. Damit hat man die ganze Verantwortung, aber auch die ganze Möglichkeit.“

Johann Plemenschits

Die BLVP hat es sich daher zum Ziel gesetzt sowohl den Bürgermeistersessel als auch die Mehrheit zu erlangen. „Aufgrund der momentanen Machtverhältnisse (12:8:1) mögen manche vielleicht sagen, er greift nach den Sternen, aber ein 12:9 ist im Ergebnis dasselbe und selbst mit einem 11:10 würden wir an gleicher Stelle stehen. Etwas weiterbringen kann ich nur, wenn ich zumindest den Bürgermeister habe und noch besser die Mehrheit im Gemeinderat. Damit hat man die ganze Verantwortung, aber auch die ganze Möglichkeit.“ Der BLVP ist es wichtig, Naherholungsgebiete auszubauen, die Bildung zu fördern, Gesundheit zu erhalten, nachhaltig zu denken (Hausplätze Flächen für Betriebsansiedelunge) und Sicherheit zu gewährleisten.

SPÖ. Herbert Schedl und Co. wollen die Gemeinde noch lebenswerter machen. Foto: BVZ

Die SPÖ will sich unter anderem für die Errichtung eines Pflegestützpunkts durch die Landesimmobiliengesellschaft einsetzen, den Neubau eines modernen Gemeindezentrums samt Nahversorger, die Aufstellung von Windrädern zwischen Klostermarienberg und Unterloisdorf, für attraktive Freizeit- und Sportanlagen und die Errichtung von leistbaren Wohnungen. Erklärtes Ziel ist es, die zwölf bestehenden Mandate zu halten, „aber besser noch welche dazu gewinnen“, so Schedl.

Klartext. Christian Prets jun. will auf die Wünsche der Bürger eingehen. Foto: zVg

Erstmals um ein Mandat bewirbt sich Christian Prets jun. aus Klostermarienberg, der für Klartext antritt. Klartext setzt sich unter anderem für regionale Vermarktungsplattformen, weniger Bürokratie beim Direktvertrieb für landwirtschaftliche Produkte, eine faire und gerechte Aufteilung der Gemeindeprojekte und Gelder auf die einzelnen Ortsteile, die Aufrechterhaltung der Gast- und Schenkhäuser und Maßnahmen gegen illegale Grenzübertritte sowie einen verstärkten durchgehenden Grenzschutz ein.

