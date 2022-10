Kölly zieht in Deutschkreutz' Gemeinderat ein

Werbung

Da bei der Kommunalwahl am 2. Oktober keiner der drei Bürgermeisterkandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen für sich gewinnen konnte, gehen nun Andreas Kacsits von der ÖVP (39,2%) und Jürgen Hofer von der SPÖ (33,2%) am 23. Oktober in die Stichwahl um das Bürgermeisteramt.

LBL-Spitzenkandidat Manfred Kölly erreichte 27,6 Prozent und schaffte den Einzug in die Stichwahl nicht. Die LBL hielt in der Vorwoche eine Fraktionssitzung ab. Dabei entschied Manfred Kölly, ob er als Mandatar in den Gemeinderat einziehen wird.

„Ja, ich werde in den Gemeinderat gehen. Das Ziel der LBL ist es nun, eine Kontrollpartei zu sein. Wir wollen aber auch unsere Ideen in der Gemeinde vorantreiben, damit die Gemeinde in Bewegung bleibt. Da weder ÖVP noch SPÖ die Mehrheit haben, werden wir bei Entscheidungen das Zünglein an der Waage sein“, so Kölly.

Persönliche Gespräche mit der Bevölkerung

Sowohl Andreas Kacsits als auch Jürgen Hofer suchen nun noch einmal das Gespräch mit der Bevölkerung und wollen unter anderem Hausbesuche absolvieren. „Ich möchte sowohl in den Straßen und Gassen sowie bei Veranstaltungen noch einmal mit der Bevölkerung persönlich in Kontakt treten. Außerdem bereiten wir auch noch Aussendungen vor“, so Kacsits, der weiter ausführt: „Ich habe in den vergangenen 13 Monaten gute Arbeit geleistet und würde es gerne auch in den kommenden fünf Jahren tun. Außerdem wünsche ich mir, dass Deutschkreutz nicht aus Eisenstadt aus verwaltet wird“.

Die SPÖ rund um Spitzenkandidat Jürgen Hofer plant noch eine Verteilaktion und lädt am Freitag um 19 Uhr zu einem Vortrag zum Thema „Blackout“ beim Kirchenwirt. „Die SPÖ steht für einen Neuanfang. Ich habe ein ausgezeichnetes Team und möchte in Zusammenarbeit mit politischen Entscheidungsträgern einiges für und in unserer Gemeinde umsetzen“, so Hofer.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.