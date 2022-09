Dreikampf um Amt des Ortschefs in Deutschkreutz

Werbung Ortsreportage Anzeige Daheim in Kobersdorf

Wie auch schon bei vergangenen Gemeinderatswahlen gibt es auch dieses Mal in Deutschkreutz drei Parteien, denen man seine Stimme geben kann. Als Bürgermeister kandidieren Andreas Kacsits (ÖVP), der seit September 2021 das Ortschefamt innehat, Jürgen Hofer (SPÖ) sowie Manfred Kölly (LBL), der das Bürgermeisteramt von 2002 bis 2021 inne hatte.

Das Team rund um Andreas Kacsits hat es sich zum Ziel gesetzt, Hausplätze zu schaffen, den Bahnhof auszubauen sowie die Infrastruktur in der Gemeinde auszubauen und Radwege mit den Nachbargemeinden und Ungarn zusammenzuführen. „Unser Team ist ein Mix aus erfahrenen Gemeinderatsmitgliedern und jungen hungrigen Newcomern. Ziel ist es, ein Mandat zuzulegen und natürlich den Bürgermeister zu erhalten“, so Andreas Kacsits.

Einen Ausbau des Bahnhofes und des Radnetzwerkes wünscht sich auch das Team der LBL. Außerdem möchte sich die LBL für einen Ausbau der A3, des Windparks und des Wirtschaftsparks stark machen, eine zweite Kinderkrippe installieren und das Freibad neu gestalten und um einen Campingplatz erweitern. „Des Weiteren möchte ich die Flüchtlingskrise in den Griff bekommen und das aufbereitete Wasser der Kläranlage in einem Becken sammeln, das der Bevölkerung kostenlos zum Gießen zur Verfügung steht, anstelle es nach Ungarn abfließen zu lassen“, so Kölly. Das Team der LBL besteht aus jungen und erfahrenen Kandidaten. Ziel für die Wahl ist es, den Bürgermeistersessel zurückzuholen und 10 Mandate zu erreichen.

Die SPÖ möchte sich vor allem für Transparenz und Ehrlichkeit in der Gemeinde einsetzen. „Es muss endlich Schluss damit sein, dass Einzelnen etwas versprochen wird, das dann doch wieder nicht eingehalten wird. Eine ehrliche Politik kann nur die sein, die sich an dem Gemeinwohl orientiert und ausgewogen die Interessen aller berücksichtigt“, so Hofer. Des Weiteren sind der SPÖ die Themen Pflege, Ausbaus des Bahnhofes, Entwicklung von Wirtschaft und Tourismus, Schaffung von Arbeitsplätzen sowie die Vereine und Dorfgemeinschaft eine Herzensangelegenheit.

Für die Wahl hat man ein Team aus ambitionierten Newcomern und erfahrenen Kommunalpolitikern aufgestellt. Das Wahlziel ist es, die stärkste Fraktion zu werden und den Bürgermeister zu stellen.

Kandidaten und Ausgangslage

LISTEN (Auszug)

SPÖ

1. Jürgen Hofer, 2. Monika Steinwenker, 3. Jan Müller, 4. Jürgen Glöckl, 5. Anika Ecker, 6. Josef Kuzmits, 7. Markus Holly, 8. Markus Neuhold, 9. Andreas Wiedeschitz, 10. Paul Mayer, 11. Hans Wild,

12. Philip Putz, 13. Bettina Fuchs, 14. Roland Scheidl, 15. Johann Steinhofer

ÖVP

1. Andreas Kacsits, 2. Eva Heidenreich, 3. Andreas Pfeller, 4. Julia Reumann, 5. Dominik Reisner, 6. Nicole Gulyas, 7. Daniel Heintz, 8. Patrick Dorner, 9. Peter Kirnbauer, 10. Gerhard Pfneisl, 11. Birgit Reumann, 12. Patrick Pfneisl, 13. Rico Kovats, 14. Maria Höferer, 15. Michael Dorner

LBL

1. Manfred Kölly, 2. Angela Dummer, 3. Helmut Preiner, 4. Marina Grabner, 5. Andreas Kölly, 6. Ulrike Widder, 7. Reinhold Klepeisz, 8. Petra Aminger, 9. Christopher Hofer, 10. Manfred Dank, 11. Anja Schulz, 12. Walter Grafeneder, 13. Rene Bauer, 14. Hermann Putz, 15. Jürgen Kosz

KANDIDATEN FÜR DIE BÜRGERMEISTERWAHL

Jürgen Hofer (SPÖ)

Andreas Kacsits (ÖVP)

Manfred Kölly (LBL)

WAHLERGEBNIS 2017

SPÖ 6, ÖVP 7, LBL 10 Mandate

Manfred Kölly 59,92 %, Johann Steinhofer 22,99 %, Andreas Kacsits 17,09%

Wahlwiederholung 2018:

SPÖ 6, ÖVP 8, LBL 9 Mandate

Manfred Kölly 49,08 %, Andreas

Kacsits 29,66 %, Johann Steinhofer 21,27 %

Nach Stichwahl: Manfred Kölly 56,17 %, Andreas Kacsits 43,83 %

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.