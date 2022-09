Dreikampf um den Bürgermeistersessel in Kaisersdorf

Werbung Ortsreportage Anzeige Daheim in Kobersdorf

Die drei bereits im Gemeinderat vertretenen Parteien bzw. Listen treten auch bei der diesjährigen Wahl an. Die SPÖ geht mit dem amtierenden Bürgermeister Horst Egresich an der Spitze ins Rennen. „Unser Ziel ist es, Mandate zu gewinnen und wenn möglich auch den Vizebürgermeister“, so Egresich. Man habe bewiesen, dass man Gemeindepolitik verstehe. „Wir konnten Frauen und Männer für die Gemeindepolitik gewinnen, die in der Lage sind, die kommenden Herausforderungen zu meistern“, führt er aus.

Die wichtigsten Themen für die SPÖ sind die Schaffung von Gemeindebauplätzen sowie ein neues Wohnbauprojekt, barrierefreie Räumlichkeiten für Treffen und Begegnungen, die medizinische Versorgung sowie Nahversorgung und die Grundversorgung, unter anderem mit den Themen Krisenmanagement und erneuerbare Energien.

Die ÖVP tritt mit Spitzenkandidat Martin Brandl, der auch amtierender Vizebürgermeister ist, an. Die Themen stehen unter dem Motto „Ressourcen schonen – Bestehendes erhalten“. Man will sich unter anderem für die Schaffung von Wohnraum und die Ortskernbelebung, ein neues behindertengerechtes Gemeindeamt sowie die Gründung von Energiegemeinschaften einsetzen.

Zu seinem Team führt er aus: „Es ist ein stabiles Team, mit viel Erfahrung in der Kommunalpolitik; es sind die meisten seit Jahrzehnten, wenn nicht seit der Geburt, in Kaisersdorf. Es ist ein Team, das durch dick und dünn gegangen ist und trotzdem zusammengehalten hat.“ Bei den Zielen müsse man „realistisch bleiben“, meint Brandl. Primäres Ziel sei es, die Mandate zu halten bzw. eines zu gewinnen.

Antón Nothegger, der bereits im Gemeinderat sitzt, sowie Sandra Marth treten als „Die BESTE Bürgerliste“ an. Dies sei ein Verweis auf die „BESTE“ Partei, die gleich beim ersten Antreten in Reykjavik den Bürgermeistersessel geholt hat, so Nothegger.

Man will sich aufs „Positive und Verbindende fokussieren und selbstredend alles was ansteht, bestmöglich und gewissenhaft erledigen“, meint er weiter. Als wichtigstes Thema sieht er den Umwelt- und Klimaschutz an, daher will Nothegger die e5-Mitgliedschaft (Programm für energieeffiziente Gemeinden) beantragen und die SDGs (Ziele für nachhaltige Entwicklung) auf Gemeindeebene implementieren. Weiters wichtig seien der Erhalt des Schwimmbades sowie vermehrt Förderungen abzuholen.

Als Team werde man über den Tellerrand schauen und alte Pfade verlassen. Ziel ist es, die Absolute der SPÖ zu brechen. Nothegger tritt auch als Bürgermeisterkandidat an. Er werde ein unabhängiger Bürgermeister sein, einer der keine Begehrlichkeiten erfüllen muss, damit er gewählt wird, meint er.

