Schmuckstück mitten in Piringsdorf

„Es ist ein Schmuckkästchen entstanden“, war sich Landesrat Heinrich Dorner mit allen seinen Vorrednern, darunter Bürgermeister Thomas Hauser und Vze Matthias Brunner, bei der offiziellen Eröffnung und Segnung des neuen Gemeindezentrums einig. Das direkt an der Bundesstraße befindliche Gebäude ist aus einem Haus aus den frühen 80ern hervorgegangen, dasvon 1982 hevorgegangen, das als Verkaufsfläche für Lebensmittelhandel und Lagerhalle für Korbwaren diente und seit 2018 leer stand.

Nach einer Bauzeit von weniger als zwei Jahren und einem verbauten Volumen von 3,9 Millionen Euro vereint es heute die Gemeindeverwaltung, einen Mehrzwecksaal, das Musikheim, zehn Wohnungen für Betreuters Wohnen samt Tagesbetreuungsraum, das Büro der Nachbarschaftshilfe Plus und eine Hackschnitzelanlage der Burgenland Energie unter einem Dach. „Das Gebäude besticht nicht nur durch die Architektur, sondern auch durch die Nachnutzung eines bestehenden Gebäudes in gewachsenen Strukturen“, betonte OSG-Vorstand Alfred Kollar. Die OSG hat aktuell 140 Baustellen im Land, davon allein 30 im Bezirk, man ist in 20 der 28 mittelburgenländischen Gemeinden aktiv. Piringsdorf ist nicht das erste Projekt, das die OSG zusammen mit dem Pflegezentrum Drescher aus Raiding umsetzt. „Wir haben zehn unterschiedliche Wohnungsgrößen und können so indiviuell auf Bedürfnisse der Mieter eingehen“, führt Betreiber Franz Drescher aus. Monsignore Ernst Zonschits segnete sämtliche Räumlichkeiten. Die Jugendmusikkapelle, die selbst im Haus untergebracht ist, spielte ein Platzkonzert und durfte sich zum 50 Jahr-Jubiläum über eine 1.500 Euro-Spende der OSG freuen, die Alfred Kollar überreichte.

